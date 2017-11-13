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В первой половине недели в Беларуси ожидаются мокрый снег и дожди

13 ноября 2017 16:06
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Новости Беларуси. В первой половине недели в Беларуси ожидаются мокрый снег и дожди, а к концу недели прогнозируется потепление.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет, погода станет лучше только к концу недели.

14 ноября во вторник ночью на большей территории страны прогнозируются мокрый снег и дождь. На севере Беларуси – сильный мокрый снег. Температура составит от -2°С до +4°С. Возможен туман и гололед. Днем осадки ожидаются в основном на востоке страны. Температура  повысится до +1°С – +7°С.

15 ноября в среду кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются ночью по северо-западу, а днем – по северным и центральным регионам Беларуси. Ночью и утром прогнозируются туман и гололед. Температура составит от -3°С до +2°С ночью и от 0°С  до +6°С тепла днем.

В первой половине недели в Беларуси ожидаются мокрый снег и дожди -1

16 ноября в четверг кратковременные осадки в виде дождя пройдут по северной части страны ночью, а по восточной части – днем. Также ожидаются гололед и слабый туман. Ночью температура воздуха будет от -1°С до +5°С, а днем – от +2°С до +7°С.

17 ноября в пятницу будет без осадков. Ночью и утром – гололед и слабый туман. Ночью температура составит от -4°С  до +2°С, а в дневное время суток – от +1°С до +7°С.

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт

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