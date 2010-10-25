В новом детском саду по ул. Наполеона Орды есть даже зал для сухого плавания

В Минске появился «Солнечный город». Детский сад-ясли с таким названием открылся сегодня на улице Наполеона Орды. Для работы над современным проектом строителям понадобилось менее года.

115 детей смогут оценить условия комфорт-класса. В штате детсада № 170 — лучшие воспитатели, опытные психологи и профильные специалисты. В трёхэтажном здании - гимнастический зал, бассейн площадью 100 кв. метров, и последняя новинка - зал для сухого плавания.

Наталья Пивовар, заведующая дошкольного учреждения образования «Ясли-сад № 170»:

Наш Солнечный город мы хотели отразить во всем: в стенах, в цвете мебели. Во всем, чтобы было деткам тепло, ярко, красиво и уютно.