В оранжерее Ботанического сада уже созрели мандарины, лимоны и папайя

Теперь в тропики можно попасть не выезжая из Минска. В Ботаническом саду двери распахнула оранжерея цитрусовых. Лимоны, мандарины, апельсины и даже папайя уже созрели.

Единственное условие - пробовать нельзя. Плоды для научных целей. Многие из них - уникальны

Антон Алехно, научный сотрудник Центрального Ботанического сада:

Вот у нас созрел лимон. Самые крупные плоды, которые вырастали достигали от 1 килограмма до 300 граммов. Он прекрасно растёт в квартирных условиях.

А меньше цитрусовых, которые назеваются кинкан – не бывает. А вот дотронувшись до Руки Будды можно загадывать желание. У каждого солнечного плода своя история.