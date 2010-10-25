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В оранжерее Ботанического сада уже созрели мандарины, лимоны и папайя

25 октября 2010 17:52
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Теперь в тропики можно попасть не выезжая из Минска. В Ботаническом саду двери распахнула оранжерея цитрусовых. Лимоны, мандарины, апельсины и даже папайя уже созрели.

Единственное условие - пробовать нельзя. Плоды для научных целей. Многие из них - уникальны

Антон Алехно, научный сотрудник Центрального Ботанического сада:
Вот у нас созрел лимон. Самые крупные плоды, которые вырастали достигали от 1 килограмма до 300 граммов. Он прекрасно растёт в квартирных условиях.

А меньше цитрусовых, которые назеваются кинкан – не бывает. А вот дотронувшись до Руки Будды можно загадывать желание. У каждого солнечного плода своя история.

# общество

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