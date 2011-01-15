В Музее религии в Гродно все основные конфессии Беларуси собрались под одной крышей

В гродненском Музее истории религии открылась уникальная экспозиция. Здесь можно не только увидеть артефакты, рассказывающие о конфессиях, существующих на территории нашей страны, но и узнать об их влиянии на белорусскую культуру.

Экспонаты для этой экспозиции несколько лет по крупицам собирали лучшие археологи и историки Гродненщины. В итоге в шести новых залах с трудом разместились языческие идолы, христианские иконы, иудейские и исламские святыни. Эти артефакты посетители могут не только внимательно рассмотреть, но и узнать о том, как они повлияли на развитие белорусской культуры. Такая экспозиция, уверяют учёные, единственная в Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Гончарук, заместитель директора Гродненского государственного музея истории религии:

Она отражает историю религии и её культуротворческое влияние. Мне кажется, это очень важно, потому что наше общество белорусское — многонациональное, многоконфессиональное. И чтобы лучше понять культуру свою и чужую, необходимо её прежде всего знать.

Каждая религия в музее представлена своей святыней. Дохристианские идолы — это культ наших предков. Частица Полоцкого софийского собора дорога каждому православному. А книгу Тору, написанную на пергаменте, почитают все иудеи.

Центральное место в мусульманской экспозиции занимают так называемые Кетабы. Это рукописные книги белорусских татар XIX века. Их уникальность в том, что написаны они арабским письмом, но на белорусском языке.

Открытая в музее экспозиция только подтверждает религиозную и национальную толерантность белорусов. Первые посетители подолгу задерживались у стендов всех конфессий.

Софья Белова, жительница г. Гродно:

У меня много друзей знакомых разного вероисповедания и мне это очень интересно.

Светлана Шабунько, жительница г. Гродно:

Я католичка, но очень интересуюсь православием. То есть заинтересовалась этой экспозицией, чтобы побольше узнать о православной вере, иконах.

Сегодняшней презентацией, уверяют музейщики, работа не заканчивается. В запасниках ещё много уникальных экспонатов, для них уже готовятся отдельные залы. Поэтому список конфессий, представленных в музее, будет только увеличиваться.