В Музее религии в Гродно все основные конфессии Беларуси собрались под одной крышей

Экспонаты для этой экспозиции несколько лет по крупицам собирали лучшие археологи и историки Гродненщины. В итоге в шести новых залах с трудом разместились языческие идолы, христианские иконы, иудейские и исламские святыни. Эти артефакты посетители могут не только внимательно рассмотреть, но и узнать о том, как они повлияли на развитие белорусской культуры. Такая экспозиция, уверяют учёные, единственная в Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Игорь Гончарук, заместитель директора Гродненского государственного музея истории религии:
Она отражает историю религии и её культуротворческое влияние. Мне кажется, это очень важно, потому что наше общество белорусское — многонациональное, многоконфессиональное. И чтобы лучше понять культуру свою и чужую, необходимо её прежде всего знать.
Каждая религия в музее представлена своей святыней. Дохристианские идолы — это культ наших предков. Частица Полоцкого софийского собора дорога каждому православному. А книгу Тору, написанную на пергаменте, почитают все иудеи.
Центральное место в мусульманской экспозиции занимают так называемые Кетабы. Это рукописные книги белорусских татар XIX века. Их уникальность в том, что написаны они арабским письмом, но на белорусском языке.
Открытая в музее экспозиция только подтверждает религиозную и национальную толерантность белорусов. Первые посетители подолгу задерживались у стендов всех конфессий.
Софья Белова, жительница г. Гродно:
У меня много друзей знакомых разного вероисповедания и мне это очень интересно.
Светлана Шабунько, жительница г. Гродно:
Я католичка, но очень интересуюсь православием. То есть заинтересовалась этой экспозицией, чтобы побольше узнать о православной вере, иконах.
Сегодняшней презентацией, уверяют музейщики, работа не заканчивается. В запасниках ещё много уникальных экспонатов, для них уже готовятся отдельные залы. Поэтому список конфессий, представленных в музее, будет только увеличиваться.