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В Могилеве возобновляют практику проведения санитарных дней

02 марта 2017 06:32
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Новости Беларуси. Сделать свой город чище. В Могилеве решили возобновить практику «чистых четвергов». Городские промышленные предприятия, организации и учебные заведения в конце недели будут приводить в порядок прилегающую территорию.

За коммунальными службами – места общего пользования: дороги, скверы, тротуары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Даньков, ветеран МВД Республики Беларусь:
Проведение единого санитарного дня в городе Могилеве – это не какая-то разовая акция, это еженедельная работа. Эти работы будут также проводиться и на дворовых территориях. Коммунальными службами эти работы уже ведутся заранее. И уже можно заметить, что на прилотковых частях улиц, дорог, в том числе магистральных улиц города эти работы уже проводятся.

В Беларуси сейчас установилась по-настоящему весенняя погода, идет интенсивное таяние снега, под которым за зиму накопилось немало мусора. Поэтому «чистые четверги» в Могилеве решили сделать еженедельными.

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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