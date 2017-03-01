Прямой эфир

Сколько стоит 15 минут в пробке и как разгружают движение центре Минска?

01 марта 2017 20:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Количество легковых автомобилей в Минске приближается к миллиону и продолжает расти. Заторы, особенно в пятницу – уже привычная картина для основных магистралей.

Из-за пробок общественный транспорт каждый год теряет около 4 миллионов долларов.

В столице создана рабочая группа по повышению эффективности транспортного сообщения. Какие проблемы наметили, как их будут решать и сколько стоит получасовой простой в пробке – разбирались в сюжете программы «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Дорожное движение

Другие новости рубрики

Все новости
Каждый 8 минчанин ошибся, оплачивая коммуналку через ЕРИП
01 марта 2017 20:30

Каждый 8 минчанин ошибся, оплачивая коммуналку через ЕРИП

Ветеранским организациям Минска исполнилось 30 лет
01 марта 2017 20:26

Ветеранским организациям Минска исполнилось 30 лет

Если бы не милиция, я бы уже умер: как борются с наркотиками в Беларуси
01 марта 2017 17:20

Если бы не милиция, я бы уже умер: как борются с наркотиками в Беларуси