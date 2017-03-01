Где и во сколько проспект Независимости будет перекрыт 1, 2 и 4 марта

Новости Беларуси. В центральной части Минска будет ограничено движение всех видов транспорта. Причина – репетиция праздничной программы, посвященной 100-летию милиции.

1 и 2 марта с 20.30 до 00.00 и 4 марта с 6.30 до 11.00 нельзя будет проехать по проспекту Независимости

от одноименной площади до площади Победы, а также на примыкающих к главному проспекту участках улиц Купалы и Ленина.

Детальная схема ограничения движения ниже.

Соответственно, возрос трафик на улицах-дублерах. Сегодня и в ближайшие дни эта информация будет полезной для тех, кто планирует свой маршрут через центр столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.