В минских парках заработают аттракционы

15 апреля жителей столицы встретит обновленный после зимы Центральный детский парк имени Горького. В этот день малыши смогут погонять по парку на новом "автомобиле", а у посетителей постарше будет возможность полюбоваться весенними пейзажами Минска с высоты птичьего полета на самом известном аттракционе "Колесо обозрения". "Отдохнувшие" карусели будут работать в обычном режиме с 11.00 до 21.00, в понедельник - с 15.00. Сейчас в парке красят скамейки и ограждения, убирают мусор и листья, проводят последние испытания аттракционов. Несмотря на то, что карусели еще не работают, уже сегодня в парке Горького много посетителей. .... И все-таки оно вертится. Колесо обозрения в парке имени Горького прошло завершающий этап проверки на прочность. Пассажиры в прямом смысле слова на подбор. Здесь вес имеет значение. Для чистоты эксперимента на каждое сиденье нужно <усадить> не менее пятидесяти килограммов - исполняющий обязанности главного инженера УП <Городские парки Минскзеленстрой> Владимир Чистопьян за этим зорко следит. Хотя уже понятно - колесо будет вращаться в новом, третьем для него сезоне. Основные этапы проверки аттракцион успешно преодолел. А вот для популярного у советских экстремалов <Сюрприза> роковым фактором оказался преклонный возраст. <Сюрприз> решили демонтировать, не дожидаясь, пока аттракцион успеет <оправдать> свое название. Возможно, перестраховаться захотели после прошлогоднего инцидента, когда колесо обозрения чуть не стало колесом с... историей. Аттракцион внезапно остановился, и несколько человек оказались буквально в подвешенном состоянии. Однако на его популярности это ничуть не отразилось. Безнадежно устарел и морально, и технически и аттракцион <Супер-8>. По-хорошему аттракционы нужно отправлять на покой после 12 лет службы. Этому раритету пошел уже четвертый десяток. Однако работать он будет и в будущем сезоне. Причина весьма прозаическая: пока <Супер-8> попросту нечем заменить. А потому жителям окрестных домов его рокот еще долго будет не только сниться...