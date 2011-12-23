В Минске завершилась предвыборная гонка кандидатов в депутаты Молодежной палаты

В предвыборных агитационных кампаниях в депутаты Молодежной палаты в этот раз приняли участие более 170 кандидатов. Все они были отобраны в результате предварительного Интернет-голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Избиратели:
По-моему мнению, он должен знать, чего хочет, должен беспрепятственно идти к своей цели и не останавливаться.
Я думаю, ответственный, организованный и тот, кто держит свое слово.
Юрий Чечукевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:
Молодежная палата – это консультативный орган при Минском городском совете депутатов. С нашей точки зрения, это та площадка, где молодые люди могут свободно высказывать свою точку зрения, свои мысли, идеи, предложения. И самое главное – с последующей реализацией их в нашем городе.