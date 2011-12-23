В Минске завершилась предвыборная гонка кандидатов в депутаты Молодежной палаты

Новости Беларуси, Минск. Сегодня, в Единый день голосования, на участках, расположенных в школах и гимназиях, юные избиратели отдали голоса 57 своим сверстникам – будущим парламентариям.

В предвыборных агитационных кампаниях в депутаты Молодежной палаты в этот раз приняли участие более 170 кандидатов. Все они были отобраны в результате предварительного Интернет-голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Избиратели:

По-моему мнению, он должен знать, чего хочет, должен беспрепятственно идти к своей цели и не останавливаться.

Я думаю, ответственный, организованный и тот, кто держит свое слово.

Юрий Чечукевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:

Молодежная палата – это консультативный орган при Минском городском совете депутатов. С нашей точки зрения, это та площадка, где молодые люди могут свободно высказывать свою точку зрения, свои мысли, идеи, предложения. И самое главное – с последующей реализацией их в нашем городе.