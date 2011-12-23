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Ситуация в аэропортах Франции нормализуется: на данный момент не отменён ни один из авиарейсов

23 декабря 2011 13:32
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Новости Франции. Для обеспечения бесперебойного функционирования воздушных гаваней к работе с пассажирами привлечены сотрудники правоохранительных органов – пограничной полиции и жандармерии.

Стачка сотрудников службы безопасности французских аэропортов началась в начале недели. Главное требование – повышение заработной платы и улучшение условий труда. Несмотря на то, что переговоры продолжаются уже не один день, компромисса достичь пока не удается.

Трудности возникли и у тех, кто хотел вылететь из столицы Бельгии Брюсселя. Там остановился общественный транспорт, которым можно было добраться до аэропорта. Недовольства вызваны социальными реформами, которые намерен провести кабинет министров королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество

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