Лукашенко: 2011 год останется в нашей истории как год великих уроков. Мы получили хороший урок на будущее

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на пресс-конференции для представителей белорусских и зарубежных СМИ. Первый вопрос главе государства прозвучал от нашего телеканала.

Игорь Позняк, директор дирекции информационного вещания телеканала СТВ:

Александр Григорьевич, мы все прощаемся с 2011 годом. Для Вас это был первый год президентства после выборов в декабре 2010-го. Как бы Вы сами его охарактеризовали? Каковы Ваши ожидания, планы, может быть, надежды на ближайшие годы?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я не буду вдаваться в подробности. Наверное, наши позиции в оценке прошлого года в большинстве совпадают. Хочу только сказать, что я не хотел бы, чтобы подобный год еще повторился. Не только в моей президентской жизни, возможно, моей жизни уже непрезидентской, но больше всего я не хотел бы, чтобы он повторился в истории нашей страны.

Это был очень сложный, непростой год. В истекшем году для нашей экономики цены на сырье, материалы, комплектующие, углеводородное сырье были самыми высокими в истории нашей страны. За весь период существования нашего государства.

Будущий год, понятно, будет намного легче в силу определенных причин. О них, я думаю, мы еще будем говорить. Это главное в экономике, потому что все остальное, связанное с экономикой, зависящее от нас, было неплохим. Я должен сказать, что этот год ожидается даже лучше по всем параметрам экономического развития, чем самые лучшие годы, когда мы жили неплохо.

Но, опять же, встает вопрос: а почему так произошло? Я еще раз говорю: мы уже на этот вопрос отвечали. Произошло потому, что не хватило нам денег, чтобы по этим ценам рассчитаться, прежде всего, за сырье, материалы. Были определенные перехлесты, нахлесты, ошибки с денежной массой, были определенные проблемы с ввозом автомобилей. Это около $2 млрд. Даже больше эксперты называют цифру, которую мы одномоментно выбросили. В связи с этим на рынке финансов сложилась определенная ситуация, из которой мы потихоньку выползаем. То, что происходит сейчас в экономике и финансах, дает нам надежду на лучшее в будущем году.

Да и в этом году голову пеплом посыпать не надо. Мы будем иметь примерно 107%, может, чуть больше, роста ВВП. Даже при этих сложностях это очень хороший показатель, и немногие страны имеют такой ВВП. Понимаете, мы это получаем не за счет высоких цен на энергоносители, а за счет реального сектора экономики, промышленности, сельского хозяйства, перерабатывающей, обрабатывающей промышленности.

С точки зрения общественно-политической жизни, вы знаете, год был непростым. После президентских выборов нам предъявлялись по всем направлениям определенные претензии. Не тот Президент, не так выглядит, не так избрали, не столько проголосовали... Последствия 19 декабря прошлого года, когда отдельные господа и граждане пытались неконституционным образом у нас установить некий, с точки зрения их пожелания, режим... Вы знаете, как складывались отношения с Европейским союзом, с Соединенными Штатами. Поначалу непростые у нас были отношения и с Российской Федерацией, но последние события показывают, что мы все-таки со многими и многими проблемами справились. Да, есть определенные проблемы, которые мы, наверное, будем решать уже в будущем году. По крайней мере, мы делали и делаем все для того, чтобы их решить.

Еще раз подчеркиваю: год был непростой, год был сложный. Это уже история, от нее никуда не денешься, это наш год. Поэтому он останется в нашей истории как год великих уроков. Мы получили хороший урок на будущее.

Знаете, я иногда думаю: может быть, и хорошо. Я часто в шутку говорю, что Господь ударил нас по голове и сказал: «Не шалите». Жить надо по средствам. Если хотим хорошо жить, надо больше работать. Аксиома. Ничего тут не добавишь и не придумаешь.

Мероприятие в эти минуты проходит в Национальной библиотеке. В конференц-зале – около 400т журналистов из более чем 300 белорусских СМИ, большинство из них, а это примерно две трети, региональные масс-медиа. Присутствуют также и представители зарубежных средств массовой информации, аккредитованных в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пресс-конференцию Президента для белорусских и зарубежных СМИ в прямом эфире транслируют телеканал «Беларусь 1» и Первый национальный канал Белорусского радио.