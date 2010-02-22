В Минске запели синицы и снегири

Весенние трели зазвучали в парках и скверах. Причем, у певчих птиц обычно поет самец, а вот снегири поют дуэтом.

Скорый приход весны почувствовали не только синицы, грачи и вороны начали строить гнезда. Большая часть минской популяции грачей не улетает на зиму в теплые страны. В городе им тепло и сытно, и сейчас пернатые готовятся к прибавлению семейства.

А первыми в Беларусь с юга прилетят серые гуси. Как только совсем потеплеет, их косяки появятся в небе. В минском зоопарке проснулась пара медведей. Этой зимой бурые косолапые Тристан и Изольда залегли на зимнюю спячку впервые. Вместе с медведями проснулись также еноты и барсук.