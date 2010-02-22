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Неплательщиков за коммунальные услуги в Минске будут наказывать по месту работы

22 февраля 2010 13:08
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Список должников предоставят руководству организаций.

Уже сейчас формируется база данных. В столице без оплаты остаются 28 тысяч жировок, свыше трех тысяч провинившихся в долгах перед коммунальщиками более полугода. За два неполных месяца в суд было подано свыше сотни исковых заявлений, по пяти — вынесено решение на выселение.

Владимир Реентович, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
До конца месяца по всем управлениям, по всем структурам государственных служб будут разосланы пофамильные списки тех, кто имеет задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Когда руководитель узнает о том, что его подчиненный не платит он при меры меры. Какие это будут меры — пускай каждый руководитель определяет сам.

# общество

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