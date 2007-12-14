В Минске заключены первые четыре договора о суррогатном материнстве

Родителями будущих детей станут жители Минска, Гродно, Жодино и Могилева.

Напомним, институт суррогатного материнства в Беларуси законодательно закрепили в середине 2006 года. Тогда в Кодекс о браке и семье внесли соответствующие изменения и дополнения.

Первая в Беларуси фирма по поиску и подбору суррогатных матерей работает уже почти 4 месяца. Оксана, директор агентства, не говорит, сколько женщин в их базе данных, но известно, что половина из них уже беременны.

Каждая женщина, решившая стать суррогатной мамой, для начала заполняет анкету.

В ней все: от роста, веса и болезней до образа жизни и наличия детей. Далее схема, напоминающая обычный бизнес.

Следующий после встречи этап - прохождение комплексного медицинского обследования. Только если врач дает заключение о том, что девушка действительно готова к программе суррогатного материнства, все участники процесса отправляются в нотариальную контору.

В заключаемом договоре прописывается не только размер вознаграждения - кстати, у нас он почти в два раза меньше, чем в соседней России от 10 до 20 тысяч долларов - но и сумма месячного содержания суррогатной матери. Указываются также место проживания ее во время беременности и, конечно, место проведения родов.

