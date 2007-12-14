Взрывоопасный груз

Гомельские пограничники задержали 36-летнего мужчину, провозившего пиротехнические изделия. Реактивный груз стоимостью в 37 миллионов белорусских рублей находился в гужевой повозке. При проверке удалось установить, что запрещенный товар был ввезен из Украины с нарушением госграницы. Владелец груза, уроженец одной из деревень Гомельского района, неоднократно ранее задерживался за незаконное перемещение товаров нелегальным путем. Материалы переданы в налоговую инспекцию областного центра. Сейчас решается вопрос о привлечении нарушителя к административной ответственности.