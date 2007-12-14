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Взрывоопасный груз

14 декабря 2007 18:13
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Гомельские пограничники задержали 36-летнего мужчину, провозившего пиротехнические изделия. Реактивный груз стоимостью в 37 миллионов белорусских рублей находился в гужевой повозке. При проверке удалось установить, что запрещенный товар был ввезен из Украины с нарушением госграницы. Владелец груза, уроженец одной из деревень Гомельского района, неоднократно ранее задерживался за незаконное перемещение товаров нелегальным путем. Материалы переданы в налоговую инспекцию областного центра. Сейчас решается вопрос о привлечении нарушителя к административной ответственности.
# общество

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