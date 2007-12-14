На северный полюс, Деду Морозу или Снегурочке...

Накануне новогодних праздников письма с такими адресами заполняют все полки почтовых отделений страны. В них - рисунки, бумажные гирлянды, и, конечно, самые заветные желания.

Грише пять лет. Нового года он ждет с нетерпением. Верит, что Дед Мороз исполнит его желание. Научит играть на скрипке. Как это делают бабушка и тетя. Он даже письмо волшебнику нарисовал. Чтобы наверняка. Послания Деду Морозу со всей Республики тысячами доставляются в цех письменной корреспонденции "Белпочты". Каждый конверт, открытка сортируется вручную.

Работники знают, что ребята чуть постарше мечтают о мобильных телефонах с блутузом и видеокамерой, ноутбуках и даже автомобилях. Малыши традиционно просят игрушки. Есть и очень серьезные пожелания.

Адресаты у детских писем самые разные: на северный полюс, Снегурочке, но чаще всего Деду Морозу. Работники почты точно знают его правильный адрес: Брестская область, Каменецкий район. Именно там, в Беловежской пуще и живет седобородый старец.

В цехе письменной корреспонденции Бронислава Раймундовна работает уже 37 лет. Вспоминает, что пока у Деда Мороза не было постоянной прописки, письма ему отправляли в Финляндию, передавали в различные благотворительные организации. Встречались среди них и особые просьбы, что помнятся спустя десятилетия. Например, девочка просила Деда Мороза, чтобы ее папа не пил.

Есть у Деда Мороза и электронная почта. Но обычная - надежнее. Ведь только письму, написанному от руки и вложенному в конверт, можно доверить самые сокровенные желания. Стопки растут с каждым днем. Время волшебства приближается.

