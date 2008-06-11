В Минске увеличится количество камер видеонаблюдения

Пока в белорусской столице установлено 57 таких приборов, но уже к концу года их будет более 120-ти.Камеры размещены в местах массового скопления людей, в том числе на площадях Победы, Октябрьской, проспекте Независимости, а также на основных магистралях столицы. Приборы уже доказали свою эффективность. Записанной информацией пользуются практически все службы милиции, в том числе ГАИ, следователи и оперативники. Она помогает в расследовании ДТП, краж автомобильного транспорта, задержании правонарушителей.