Нынешним летом будет организовано свыше восьмисот студенческих строек

Это рекордное число для республики за последнее время.

Белорусские студотрядовцы отправятся в Краснодарский край, Западную Сибирь и Республику Коми. Приоритетом в работе в Год здоровья станет благоустройство объектов здравоохранения и спорта. Кроме того, этим летом будет сделан упор на организации с так называемых сельскохозяйственных стройотрядов. Планируется, что как минимум один будет работать в каждом агрогородке. В столице молодые люди будут трудиться на строительстве комплекса "Минск-Арена", реконструкции оперного театра, а также на благоустройстве территорий.



Тем временем, во дворах Минска в этом году будут оборудованы более двухсот временных парковок. После реконструкции дворовых территорий появятся почти полторы тысячи мест для машин. Всего же в столице в 2008-м благоустроят свыше четырехсот дворов. На эти цели из городского бюджета будет выделено почти 17 миллиардов рублей.