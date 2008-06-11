Правоохранители помогут пенсионерам

Сегодня в Беларуси стартует декада по профилактике преступлений в отношении пожилых людей. Случаи когда пенсионеры становятся жертвами мошенников нередки. Злоумышленники пользуются доверчивостью стариков. Как правило, преступники проникают в квартиры под предлогом продажи или покупки различных товаров, представляются работниками службы соцзащиты или медиками. Правоохранители объяснят пожилым людям о подобной опасности и расскажут о том, как оборудовать свое жилье сигнализацией и установить ее на льготных условиях.