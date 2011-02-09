В Минске стартовал городской этап соревнований по хоккею «Золотая шайба»

За звание лучших сражались школьники младшей возрастной группы. Первыми вышли на лёд команды Фрунзенского и Ленинского районов.

Счет 10: 6 в пользу Ленинского. А какая сборная завоюет первенство – станет известно 18 февраля, в день финала, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Петр Касач, главный специалист управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:

В каждой команде есть ребята, которые выделяются по своему уровню подготовки, как катанием, так и понимаем игры. Из тех ребят, что соревнуются сегодня вырастет достойная смена для сборных команд Республики Беларусь различных возрастов.