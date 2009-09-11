Прямой эфир

В Минске стало на 47 мастеров больше

11 сентября 2009 06:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса профессионального мастерства пройдет 11 сентября в столице.

Организаторы конкурса - городское объединение профсоюзов и Мингорисполком. Совместный проект направлен на повышение квалификации работников, а также повышение престижа человека труда и привлечение внимания молодежи к массовым профессиям. В столичной администрации считают, что горожане должны знать в лицо тех, кто создает им комфортную среду обитания, вносит свой вклад в дело процветания Минска.

В отборочных этапах конкурса по 47 профессиям участвовало 25 тысяч работников. Звание лучшего оспаривали проводники, токари, учителя, озеленители, водители, строители, банкиры и многие другие.

Во время такого состязания конкурсанты совершенствуют мастерство и повышают имидж своей профессии.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
11 сентября 2009 06:24

Белорусские судьи на международном уровне

10 сентября 2009 21:16

День города в Минске

10 сентября 2009 13:22

В списке риска подтопляемости - 85 мест Минска