Белорусские судьи на международном уровне

Конгресс Международной ассоциации судебных служащих проходит в Марселе.

Среди участников - делегация Высшего хозяйственного суда Беларуси. На повестке дня – оформление полного членства в престижной организации.

Участие в работе международного конгресса укрепит сотрудничество между служителями Фемиды из Беларуси и иностранных государств. Среди других дивидендов - изучение и внедрение передового опыта исполнения судебных актов как на территории Беларуси, так и иных государств.

Международная ассоциация судебных служащих учреждена в Париже в середине прошлого века. Она является членом Экономического совета ООН и продуктивно сотрудничает с Гаагской конференцией по международному и частному праву.