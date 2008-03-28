Прямой эфир

На очередном заседании в Мингорисполкоме обсудили проблемы травматизма на производстве

28 марта 2008 11:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Инструктаж по технике безопасности на стройках и предприятиях столицы станет обязательным. За минувший год на городских предприятиях произошло 88 случаев со смертельным исходом. В черном списке - организации промышленной и строительной отраслей. В их подразделениях грубо нарушали трудовую дисциплину, не соблюдали правила техники безопасности. В итоге руководящих должностей лишились ряд сотрудников. Инспекторам по труду поручено усилить контроль за соблюдением трудовой дисциплины.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
28 марта 2008 11:45

В Минске сходят лавины... прямо с крыш!

28 марта 2008 11:44

В Багдаде введен трехдневный комендантский час

28 марта 2008 11:43

Подразделения ВВС и войска ПВО Беларуси продемонстрируют степень боевой готовности