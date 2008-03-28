На очередном заседании в Мингорисполкоме обсудили проблемы травматизма на производстве

Инструктаж по технике безопасности на стройках и предприятиях столицы станет обязательным. За минувший год на городских предприятиях произошло 88 случаев со смертельным исходом. В черном списке - организации промышленной и строительной отраслей. В их подразделениях грубо нарушали трудовую дисциплину, не соблюдали правила техники безопасности. В итоге руководящих должностей лишились ряд сотрудников. Инспекторам по труду поручено усилить контроль за соблюдением трудовой дисциплины.