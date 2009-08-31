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В Минске соберутся религиозные лидеры

31 августа 2009 07:21
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Религиозные лидеры из 26 стран соберутся в Минске чтобы обсудить проблемы народонаселения и устойчивого развития.

Встреча христиан, мусульман и иудеев пройдет под эгидой фонда ООН. На церемонии открытия в числе приглашенных выступят Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, представители Римско-Католической церкви и Муфтий Беларуси.

Европа и Средняя Азия - это страны с разными опытом, возможностями и проблемами. К тому же это регион стал домом для многих верований и традиций - подчас в корне различных. Поэтому конструктивный диалог между религиозными организациями, а также перспективы сотрудничества в таких областях, как материнское здоровье и профилактика ВИЧ/СПИД приобретает особый статус. 

# общество

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