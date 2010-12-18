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В Минске работают более ста катков под открытым небом

18 декабря 2010 19:14
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Около пятисот спортивных мероприятий проводят каждой зимой только в столице. Их посещают полмиллиона белорусов. Например, на катке у главной елки страны бывает яблоку негде упасть, когда на коньки одновременно встают тысячи человек.

Когда на холодном льду жаркие танцы, это означает одно — каток у главной елки снова в работе. Традиционно здесь больше всего народу. То ли выгодное расположение, то ли привычное место для встреч и отдыха.

Чтобы залить каток нужно 50 тонн воды. После чего толстый слой льда не растопят даже самые теплые настроения масс. Почти зеркальной поверхность становится после произвольной программы снегоуборочной техники.

В пункте проката коньков — сегодня живая очередь мам. Цены на обувь зависят от длины ног. 5 000 до 36-го размера, остальные по 7 000. Плюс залог, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Точка питания работает по принципу службы спасения. В непосредственной близости от катка здесь отогревают проголодавшихся.

Тем, кто еще не успел опробовать лед, помогут профессионалы. Четвертый год подряд они будут учить здесь больших и маленьких белорусов основам катания. Причем, совершенно бесплатно.

# общество

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