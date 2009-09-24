В Минске пресечена деятельность «асфальтных махинаторов»

Группа подозреваемых совершила кражу на общую сумму более семисот миллионов белорусских рублей.

Должностные лица нескольких столичных предприятий, пользуясь услугами индивидуального предпринимателя, уменьшали объем выполненных работ и продавали на частные объекты асфальто-бетонные смеси.

Теперь злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

- В настоящее время в отношении подозреваемых проводится расследование, и в данном деле точка еще не поставлена. Возможно, будут возбуждены и другие уголовные дела. Оперативники по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями ежедневно работают в этом направлении, проводят наблюдение и розыскные мероприятия, - сообщила Вероника Посметьева, оперуполномоченный по особо важным делам Главного управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями МВД Республики Беларусь.