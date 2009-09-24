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В Гомеле определят лучшего водителя-профессионала

24 сентября 2009 06:37
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Финальные республиканские соревнования по профмастерству водителей автомобилей начнутся 24 сентября.

В состязаниях примут участие автобусы и грузовики отечественных и зарубежных марок.

Такие соревнования проводятся в стране уже 9 лет и включают конкурсы по проверке знаний ПДД и навыков управления автомобилями.

Состоится конкурс любительского вождения, в котором может принять участие любой желающий с водительским удостоверением категорий D и Е.

Кроме того, посетители увидят выставку ретроавтомобилей, новых грузовиков МАЗ, автобусов «Радзiмiч» и легковых автомобилей белорусского производства «Саманд».

# общество

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