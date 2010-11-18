В Минске появился памятник студенту

Без вступительных экзаменов и посреди учебного года — БГУИР приветствовал в своих стенах нового студента.

Первокурсник в джинсах, кроссовках с ноутбуком и рюкзаком — новичок сразу вписался в коллектив.

Только открыли и сразу было решено, что десятку на экзамене он обеспечивает с одного касания, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И лишь фамилия в зачетке — загадка.

Дмитрий Оганов, скульптор:

Я думаю, что это просто студент, Но в себе он будет нести определенный смысл — наверняка станет талисманом, и они дадут ему свое название.