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В Минске появился памятник студенту

18 ноября 2010 08:30
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Без вступительных экзаменов и посреди учебного года — БГУИР приветствовал в своих стенах нового студента.

Первокурсник в джинсах, кроссовках с ноутбуком и рюкзаком — новичок сразу вписался в коллектив.

Только открыли и сразу было решено, что десятку на экзамене он обеспечивает с одного касания, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И лишь фамилия в зачетке — загадка.

Дмитрий Оганов, скульптор:
Я думаю, что это просто студент, Но в себе он будет нести определенный смысл — наверняка станет талисманом, и они дадут ему свое название.

# общество # Памятники Минска # Фотофакт

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