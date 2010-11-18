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Соглашение об упрощенном визовом режиме между Беларусью и Латвией начнет действовать осенью

18 ноября 2010 07:48
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Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвии в Беларуси Михаил Попковс.

Документ упростит процесс общения между деловыми кругами обеих стран, сделает проще перемещение через границу с личными целями.

Ну а сегодня латыши отмечают День Независимости Республики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Посол отметил, что обе страны имеют общую историю и культурные ценности, активно взаимодействуют в экономике.

Михаил Попковс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Республике Беларусь:
Наши экономические связи, в целом, в последние годы имеют положительные тенденции роста. Достигнута принципиальная договорённость о начале целого ряда перспективных проектов. В частности, создания в Латвии совместных производств белорусских лифтов, троллейбусов, идут переговоры о возможном производстве в Латвии низкопольных трамваев.

# общество

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