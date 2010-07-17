Наступившие выходные в Беларуси могут стать самыми жаркими за все лето

В ближайшие дни жара не собирается покидать территорию страны.

Возможно, будет установлен и новый температурный рекорд. Сейчас в наших широтах — настоящие субтропики. Температура воздуха на 8 градусов выше климатической нормы. Сегодня и завтра синоптики прогнозируют до +34, а по югу — до +36-38. Такая погода классифицируется как опасное метеорологическое явление, вследствие чего синоптики объявили по республике штормовое предупреждение. Долговременные прогнозы пока тоже не утешительны.

Людмила Паращук, начальник отдела метеопрогнозов Республиканского гидрометеоцентра:

Установившаяся жаркая погода не собирается покидать территорию Беларуси. Мало того, на юго-восточные регионы страны начнет влиять жаркий антициклон из европейской России — там установилась не только жара, но и засуха. По республике ожидается 29-34 градуса, а по юго-востоку — до +36.

Города сегодня заметно опустели. Люди не выдерживают духоты квартир и ищут спасительную прохладу на природе, особенно вблизи водоёмов. На пляжах и берегах рек нет свободного места, а на парковках и обочинах тоже яблоку негде упасть.

Ну, а те, кто по разным причинам не смогли выехать из города, по-своему пытаются решить проблему. Люди спасаются холодной водой, мороженным (кстати, его потребление выросло в несколько раз), а смельчаки охлаждаются в городских фонтанах.

Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома:

Милиция, как страж закона, никаких поблажек для граждан делать не будет. Купаться надо в водоемах, дома принимать душ-ванну, но не в фонтанах.