В Беларуси приступают к комплексной защите зеленых насаждений в зимний период

Минск станет первым городом по реализации этой программы.В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды пояснили, что зима в городах - особенно трудный период для растущих вдоль улиц и дорог деревьев и кустарников, поскольку они постоянно подвергаются вредному воздействию противогололедных веществ. Для того чтобы весной не происходило массовой гибели насаждений, необходимо предусматривать различные меры защиты.