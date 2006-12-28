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В Беларуси приступают к комплексной защите зеленых насаждений в зимний период

28 декабря 2006 09:33
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Минск станет первым городом по реализации этой программы.В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды пояснили, что зима в городах - особенно трудный период для растущих вдоль улиц и дорог деревьев и кустарников, поскольку они постоянно подвергаются вредному воздействию противогололедных веществ. Для того чтобы весной не происходило массовой гибели насаждений, необходимо предусматривать различные меры защиты.
# общество

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