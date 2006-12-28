Главная ёлка страны готова к встрече с ребятами

28 декабря во Дворце детей и молодежи - главная городская елка.

На театрализованное новогоднее представление под названием "Тайна волшебного билета" пригласили 500 ребят. В их числе победители республиканских, областных и городских олимпиад, дети-сироты, многодетные и малообеспеченные семьи. По традиции с наступающим Новым годом юных минчан поздравит председатель Мингорисполкома Михаил Павлов.

А в Гродно сегодня областной новогодний праздник. На него съедутся 320 школьников из всех районов области. По традиции местные власти вручат им сладкие подарки и книги. Школьники посетят театрализованное представление в Гродненском областном театре кукол. В этот же день в областном драмтеатре пройдет городской новогодний праздник с участием руководства Горисполкома.