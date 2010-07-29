Лукашенко встретится сегодня с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев

Сегодня с Антонио Гутерресом встретится Александр Лукашенко. Экс-премьера Португалии ждут также в МИД и Госпогранкомитете.

Запланированы встречи с представителями международных и неправительственных организаций, дипмиссий. На повестке дня — вопросы стратегического партнерства в интересах защиты и оказания помощи лицам, которые ищут убежище, а также беженцам.

Накануне Антонио Гуттэрес побывал во внутриполитическом ведомстве Беларуси, где было подписано соглашение о сотрудничестве сторон.

Отметим, за 14 лет в компетентные органы республики с ходатайствами о предоставлении статуса беженца обратились около 3500 иностранцев из 48 стран. На 1 июня беженцами признаны 819 иностранных граждан.