В республике сохраняется тенденция увеличения рождаемости

Это отметили 12 октября на торжественном приеме в Совете министров в честь празднования Дня матери.

На мероприятие приехали женщины со всех уголков Беларуси. В числе приглашённых - победительницы областных и районных смотр-конкурсов "Лучшая многодетная семья", "Семейный родовод", женщины, награждённые орденом Матери, а также активно проявившие себя в общественной деятельности.

В Беларуси сегодня 1,5 миллион семей. Детей насчитывается более 2 миллионов. 6% семей имеют трех и более детей. В каждой третьей семье воспитываются два ребенка, в большинстве, а это почти 60% - один. Ежегодно лучшим матерям страны вручаются цветы и подарки.

И сегодня в столице в здании Минской городской ратуши пройдет торжественная церемония вручения орденов Матери. Этот знак был утвержден Президентом Беларуси в 1995 году. Его удостаиваются женщины, воспитывающие пятерых и более детей. За 12 лет в республике такие ордена вручены более чем четырём с половиной тысячам многодетных матерей. 2007год - объявлен годом ребенка - и это еще одно свидетельство признания социальной значимости материнства. Причем, проблемы семьи, детства и материнства - приоритеты социальной политики Беларуси.

