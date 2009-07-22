Слушание дела Снегиря начнется 10 августа

Верховный суд Беларуси приступит к рассмотрению уголовного дела бывшего прокурора Минской области Михаила Снегиря.

Слушание уголовного дела пройдет в закрытом судебном заседании.

Михаил Снегирь обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями (ч.3 ст.424 Уголовного кодекса Беларуси), получении взятки (ч.3 ст.430) и хранении боеприпасов (ч.2. ст.295). В частности, предполагается, что бывший прокурор незаконно построил на подставное лицо коттедж, оценочная стоимость которого составляет Br350 млн.

Материалы уголовного дела по обвинению Михаила Снегиря насчитывают 38 томов. По некоторым статьям обвинения бывшему прокурору Минской области грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

По уголовному делу также проходит бывший руководитель ОАО «Забудова» Михаил Куделко. Ему предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.431 (дача взятки) и ч.2 ст.424 (злоупотребление служебными полномочиями) Уголовного кодекса Беларуси.