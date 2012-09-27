Завершено расследование по уголовному делу о белорусских грабителях немецких банков

Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении белорусов, которые участвовали в ограблении немецких банков. По оценке правохранителей, из сберкасс было похищено не менее 800 тысяч евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководителями международной группировки явились трое жителей Беларуси. В состав входили более 50 человек, в том числе граждане из Литвы, России и Польши.

Александр Семеник, следователь по особо важным делам главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь:

Благодаря тесному взаимодействию и сотрудничеству с немецкими правоохранительными органами, на основании просьбы оказать правовую помощь Следственному комитету, на территории Республики Беларусь проведена работа по установлению местонахождения троих участников преступной организации. Фактически, все действующие лица были подчинены одной цели, одному руководителю, который в настоящее время арестован и привлечен к уголовной ответственности. Дело находится в суде.

В 2011 году к уголовной ответственности более чем по 30 эпизодам были привлечены 8 жителей Гродно и приграничных территорий области. В этом году по 20 эпизодам вооруженных ограблений банков Германии, а также по другим фактам, к уголовной ответственности привлечены 3 человека.