Марина Синица, студента 5-го курса Витебского государственного экономического университета, – победитель I Республиканского конкурса «Студент года»

Новости Беларуси, Минск. Она получила главный приз - 8-дюймовый планшет. Спортивные и творческие соревнования прошли в лицее БГУ.

4 студента из областей страны и 3 представителя из минских вузов прошли испытания: от интерактивной игры «Дебаты» до спортивной эстафеты. До финала молодежного проекта во всех вузах Беларуси проходили отборочные туры. Более 100 студентов, средний бал успеваемости которых не ниже 7, сражались за право стать «лучшим», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Кухлевская, студента 4-го курса Гомельского инженерного института МЧС Республики Беларусь:

Такая группа поддержки, столько готовились, все рассчитывают, болеют. И когда за тебя болеют, выступаешь не столько ради себя, ради победы, а ради того, чтобы получить удовольствие, чтобы получили удовольствие те, кто за тебя болеет.

Сергей Полячук, студент 4-го курса Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина:

Очень приятно быть сегодня среди семи девушек. Тем более, когда эти девушки настолько обаятельны и привлекательны. Мне даже в какой-то степени повезло.

Марина Демосюк, студента 2-го курса Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка:

Это, конечно, проверка себя. Проверка на уверенность, прочность, стабильность, лидерские качества.