Заместитель руководителя незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович оштрафован налоговой инспекцией на сумму в 31,5 млн рублей

Новости Беларуси, Минск. Второго декабря состоится заседание суда Партизанского района Минска по делу Валентина Стефановича.

Эти деньги считаются сокрытым налогом с валютных поступлений на зарубежные счета Стефановича. Для взыскания пришлось прибегнуть к судебному процессу. Информация о доходах этого человека была передана белорусской стороне Министерством юстиции Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Шевченко, заместитель начальника главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

Каких-либо пояснений, что это были за доходы, в связи с чем гражданином такие доходы были получены и почему не были задекларированы, гражданин Стефанович не представил. Предъявленный к уплате налог не превысил размера ущерба, причиненного государству, в крупном размере, в соответствии с чем данные материалы не направлялись в правоохранительные органы, а гражданин Стефанович за допущенные налоговые нарушения был привлечен к административной ответственности.

Накануне руководитель центра «Весна» Александр Беляцкий был осужден на 4,5 года заключения. Он признан виновным в причинении ущерба в особо крупном размере. Так как не выплатил налоги с суммы в более чем полмиллиона евро, которая поступила на личные банковские счета Беляцкого в Литве и Польше.