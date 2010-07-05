В Минске к стелле пришли более 300 тысяч человек!

И это несмотря на то, что в Беларуси в нем приняло участие около миллиона человек. Спасатели, правоохранители и медики работали в усиленном режиме. В целях безопасности в места массовых гуляний не пропускали с алкоголем, для ветеранов организовали временные медпункты, а спасателям ввели план «Посейдон».

Национальный гимн вместе с Президентом спела вся страна. Только в Минске к стелле пришло рекордное количество людей — более 300 тысяч. И это несмотря на почти тропический ливень. Но даже он не охладил ни артистов, ни зрителей. На сцену без зонта, но с микрофоном попеременно выходили то белорусские, то российские звезды эстрады. Их не пугали раскаты грома и сияние молнии. Все как один ждали фейерического действа.

Гала-концерт продолжался до двух ночи. За это время выпало треть месячной нормы осадков. Но несмотря на это, даже на Немиге подтоплений не было. МЧС контролировало ситуацию.

Виталий Пекурин, начальник управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Республики Беларусь:

В несении службы было задействовано более трехсот человек и порядка 49 аварийно-спасательных подразделений спецтехники. Что касается самого ливня, коммунальные службы проводили работу по очистке ливневых колодцев, по расчистке дороги от воды, по откачке воды... Серьезных подтоплении не зарегистрировано, за исключением семи участков дорог в городе Минске.

За порядком в стране в этом день наблюдали пятнадцать тысяч правоохранителей. Одна треть — в Минске. Происшествий в праздник оказалось в два раза меньше, чем в обычный будний день. Грабеж и два хулиганства. Все раскрыто. Для безопасности, на массовые мероприятия, как и на сам гала-концерт людей с алкоголем пускать отказались заранее. Как и заранее узнали о прогнозе синоптиков. Поэтому каждого сотрудника в погонах одели по погоде.

Пульс праздника бился в умеренном ритме. 3 июля во всех больницах запаслись лекарствами и развернули дополнительные резервные койки. Во время шествия ветеранов на площади работали четырнадцать бригад скорой помощи. На фейерверк возле стелы отправили почти в два раза больше машин. За пять часов музыкального действа за помощью к медикам обратились одиннадцать человек, и лишь одного госпитализировали.

Чтобы у праздника не было плохой погоды, в Минске задумались как сделать её благодатной в любое время года. Возможно, уже на День города в сентябре рядом с центральными площадками откроют минимагазины. Вместо еды в них будут продавать резиновую обувь, зонты и плащи. Так горожан застрахуют от случайных капризов природы и поднимут настроение.