В Минске и всех регионах страны пройдут массовые народные гуляния

Праздничные программы начнутся после полудня.

В столице минчан и гостей города ждут на 16-ти площадках. Гуляния сразу начнутся после завершения шествия. Площадка в Парке Горького превратиться в ярмарку развлечений. Здесь можно будет отведать и солдатской каши, спеть под гитару «Синий платочек», «Катюшу» и «Темную ночь».

Организаторы продумали все так, чтобы завлечь каждого в круговорот праздничных событий. Масштабные праздничные программы развернуться и возле ДК Железнодорожников, и возле Дворца спорта – всего в Минске будет работать 15 площадок. А в 10 вечера небо над Беларусью озарится 30-ю артиллерийскими залпами. В 22-00 праздничный салют будет хорошо виден практически из любого места города.