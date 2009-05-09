Прямой эфир

В Минске и всех регионах страны пройдут массовые народные гуляния

09 мая 2009 08:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Праздничные программы начнутся после полудня.

В столице минчан и гостей города ждут на 16-ти площадках. Гуляния сразу начнутся после завершения шествия. Площадка в Парке Горького превратиться в ярмарку развлечений. Здесь можно будет отведать и солдатской каши, спеть под гитару «Синий платочек», «Катюшу» и «Темную ночь».

Организаторы продумали все так, чтобы завлечь каждого в круговорот праздничных событий. Масштабные праздничные программы развернуться и возле ДК Железнодорожников, и возле Дворца спорта – всего в Минске будет работать 15 площадок. А в 10 вечера небо над Беларусью озарится 30-ю артиллерийскими залпами. В 22-00 праздничный салют будет хорошо виден практически из любого места города.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
08 мая 2009 15:39

В Минске прошла церемония закрытия 13-й международной выставки «СМИ в Беларуси»

08 мая 2009 15:37

В Европе – День освобождения от фашизма

08 мая 2009 15:36

В мире отмечают Международный День Красного Креста