Прямой эфир

В Минске прошла церемония закрытия 13-й международной выставки «СМИ в Беларуси»

08 мая 2009 15:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Все 10 стран-участниц отметили высокий уровень организации и большие перспективы массмедиа в Беларуси. – Адметна, што ў гэтым годзе былі прадстаўнікі не толькі беларускіх СМІ, але і СМІ іншых краін, перш за ўсе Расіі и Украіны, дзяржавы Ізраіль. Мы дзелімся вопытам, узбагачаемся, а гэта карыстна. На сёння беларуская журналістыка гэта дакладна, аб’ектыўнае люстэрка нашага грамадства, люстэрка таго, што адбываецца ў краіне, – считает руководитель пресс-центра Дома прессы Татьяна ПОДОЛЯК.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
08 мая 2009 15:37

В Европе – День освобождения от фашизма

08 мая 2009 15:36

В мире отмечают Международный День Красного Креста

07 мая 2009 09:59

Алла Пугачева: Во мне больше белорусского, чем украин.. ой…тьфу.. уральского (ФОТО)