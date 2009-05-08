В Минске прошла церемония закрытия 13-й международной выставки «СМИ в Беларуси»
Все 10 стран-участниц отметили высокий уровень организации и большие перспективы массмедиа в Беларуси.
– Адметна, што ў гэтым годзе былі прадстаўнікі не толькі беларускіх СМІ, але і СМІ іншых краін, перш за ўсе Расіі и Украіны, дзяржавы Ізраіль. Мы дзелімся вопытам, узбагачаемся, а гэта карыстна. На сёння беларуская журналістыка гэта дакладна, аб’ектыўнае люстэрка нашага грамадства, люстэрка таго, што адбываецца ў краіне, – считает руководитель пресс-центра Дома прессы Татьяна ПОДОЛЯК.