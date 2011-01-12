В Минске безработным предлагают убирать снег

Наиболее активно привлекают рабочую силу «на стороне» коммунальные службы Фрунзенского и Октябрьского районов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». К слову, с начала этого года в уборке снега задействовали 98 безработных, 38 человек — на ремонте дорог.
Лариса Каткова, начальник управления занятости, комитета по труду, занятости и социальной защиты:
Мы всем безработным, независимо от того, получают они пособие или нет, предлагаем участие в общественных оплачиваемых работах. Потому что, как ни крути, это в любом случае какой-то дополнительный заработок и это возможность поддержать тех же безработных в период поиска работы.