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В Минске безработным предлагают убирать снег

12 января 2011 11:17
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Четыре сотни соответствующих вакансий уже предложили 111 ЖЭСов и ЖРЭО Минска.

Наиболее активно привлекают рабочую силу «на стороне» коммунальные службы Фрунзенского и Октябрьского районов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». К слову, с начала этого года в уборке снега задействовали 98 безработных, 38 человек — на ремонте дорог.

Лариса Каткова, начальник управления занятости, комитета по труду, занятости и социальной защиты:
Мы всем безработным, независимо от того, получают они пособие или нет, предлагаем участие в общественных оплачиваемых работах. Потому что, как ни крути, это в любом случае какой-то дополнительный заработок и это возможность поддержать тех же безработных в период поиска работы.

# общество # Образование

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