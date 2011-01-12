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Телеканал СТВ отметил свое 10-летие массовым катанием на коньках и поеданием гигантского пирога

12 января 2011 10:29
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Первые дни нового года ведущие и другие работники телеканала СТВ провели на катке около Дворца Республики. У главной елки нашей страны для зрителей устроили игры и всевозможные конкурсы на призы от телеканала. Всех желающих угощали горячим чаем с пирожками и сладким тортом.

Нечасто телезрителям выпадает шанс познакомиться с ведущими их любимого телеканала и покататься с ними на коньках. В честь Дня рождения телеканала и Нового года такой праздник был устроен. Чай, кофе, музыка, конкуры и, конечно, подарки — всё способствовало хорошему настроению.

Фото. Толпа

Фото. Ведущие телеканала СТВ

Фото. Ведущие СТВ

Фото. Ольга Бельмач

Фото. Ведущие телеканала СТВ

Дмитрий Врангель, ведущий телеканала СТВ:
Я хочу пожелать, чтобы появились миллионы зрителей телеканала СТВ, чтобы появилось больше передач. Я желаю всем работникам телеканала СТВ благополучия.

Фото. Дмитрий Врангель

Олег Степанюк, ведущий телеканала СТВ:
Любимому каналу развиваться, развиваться и еще раз развиваться! Потому что есть куда двигаться, есть, с кем двигаться. Потому что замечательный коллектив — молодой, талантливый.

Жан Кодеба, ведущий телеканала СТВ:
С 10-летием телеканала СТВ! Всем счастья, любви и здоровья!

Фото. Олег Степанюк и Жан Кодеба

Некоторые телеведущие встали на коньки в первый раз. Чего уж не сделаешь ради своих поклонников!

Фото. Татьяна Кибалко

Игорь Савицкий, ведущий телеканала СТВ:
В первый раз встал на коньки и если в ближайшие 10 минут не навернусь сильно, то, наверное, мне это понравится. Пока не упал.

Фото. Игорь Савицкий

Вкусным подарком для всех, кто пришел веселиться около главной ёлки страны, стал огромный торт с фирменным сладким логотипом СТВ. Зрителей телеканала СТВ собралось столько, что торт разобрали в считанные секунды, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Торт

Фото. Пирожки

Фото. Анастасия Ганиева, корреспондент СТВ

Фото. Ирина Хануник-Ромбальская

Фото. Ирина Хануник-Ромбальская

Фото. Ведущие телеканала СТВ

Фото. Едят торт

Фото. Работник СТВ

Звезды на льду: телеканал СТВ отпраздновал свое десятилетие на коньках

# общество

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