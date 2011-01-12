Телеканал СТВ отметил свое 10-летие массовым катанием на коньках и поеданием гигантского пирога

Первые дни нового года ведущие и другие работники телеканала СТВ провели на катке около Дворца Республики. У главной елки нашей страны для зрителей устроили игры и всевозможные конкурсы на призы от телеканала. Всех желающих угощали горячим чаем с пирожками и сладким тортом.

Нечасто телезрителям выпадает шанс познакомиться с ведущими их любимого телеканала и покататься с ними на коньках. В честь Дня рождения телеканала и Нового года такой праздник был устроен. Чай, кофе, музыка, конкуры и, конечно, подарки — всё способствовало хорошему настроению.

Дмитрий Врангель, ведущий телеканала СТВ:

Я хочу пожелать, чтобы появились миллионы зрителей телеканала СТВ, чтобы появилось больше передач. Я желаю всем работникам телеканала СТВ благополучия.

Олег Степанюк, ведущий телеканала СТВ:

Любимому каналу развиваться, развиваться и еще раз развиваться! Потому что есть куда двигаться, есть, с кем двигаться. Потому что замечательный коллектив — молодой, талантливый.

Жан Кодеба, ведущий телеканала СТВ:

С 10-летием телеканала СТВ! Всем счастья, любви и здоровья!

Некоторые телеведущие встали на коньки в первый раз. Чего уж не сделаешь ради своих поклонников!

Игорь Савицкий, ведущий телеканала СТВ:

В первый раз встал на коньки и если в ближайшие 10 минут не навернусь сильно, то, наверное, мне это понравится. Пока не упал.

Вкусным подарком для всех, кто пришел веселиться около главной ёлки страны, стал огромный торт с фирменным сладким логотипом СТВ. Зрителей телеканала СТВ собралось столько, что торт разобрали в считанные секунды, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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