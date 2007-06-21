В Минск из российской столицы прибыл "Поезд памяти"

Акция приурочена к 66-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Пассажиры Поезда - это ветераны, которые в первые дни войны защищали западные рубежи СССР. Вместе с ними в белорусскую столицу приехали представителей детских и молодежных общественных организаций России. "Поезд памяти" следует специальным графиком по маршруту Москва-Минск-Брест-Москва. В Беларуси ветераны посетят памятные места Минска и Бреста, в том числе мемориальные комплексы "Хатынь", "Брестская крепость-герой", историко-культурный комплекс "Линия Сталина". В Москву состав вернется 23 июня.