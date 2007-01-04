В Мингорисполкоме утвердили городскую программу по защите детей в неблагополучных семьях

Она стала итогом работы нескольких ведомств: комитета по образованию, управлений юстиции и внутренних дел, городской службы занятости. Главная ответственность - на районных комиссиях по делам несовершеннолетних и комитетах по образованию.Они создадут банк данных, куда будут вносить информацию обо всех неблагополучных семействах в районе, родителях уже состоящих на учете и тех, кто не выплачивает деньги на содержание собственных детей в госучреждениях.