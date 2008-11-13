Международный день слепых отмечают сегодня

Он отмечается в день рождения француза Валентина Гаюи, основавшего в 1784 году в Париже первый в мире интернат для слепых. Обучение и воспитание незрячих детей педагог поставил на научную основу. Сегодня в мире более 161 миллиона человек страдают нарушениями зрения, 37 миллионов из них — полностью лишены его. В нашей стране Общество слепых появилось в ноябре 1924-го. В 90-м оно переименовано в Белорусское товарищество инвалидов по зрению. В республике официально зарегистрировано около 20-ти тысяч человек, страдающих этим недугом.