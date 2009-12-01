В Мекку проникли более 700 тысяч нелегальных паломников

Подводя итоги хаджа 2009 года, руководитель Центральной комиссии по его проведению, эмир региона Мекки Халед аль-Фейсал заявил, что численность нелегальных паломников в этом году достигла 753 тыс. человек.

Проблема «нелегалов» создает огромные трудности для властей Саудовской Аравии в организации хаджа на протяжении уже многих лет. Согласно официальной статистике, в этом году на хадж в Мекку более 1 млн 600 тысяч паломников прибыли из-за рубежа, 160 тысяч саудовцев и постоянно проживающих в королевстве иностранцев приехали организованным порядком, имея при себе «тасрих аль-хадж» (разрешение на участие в хадже).

Остальные паломники численностью более 700 тысяч — «нелегалы», сумевшие различными путями проникнуть в Мекку во время хаджа, хотя на их пути в этом году был установлен 71 контрольно-пропускной пункт (КПП), сообщает NEWSru.com.

Другой серьезной проблемой хаджа 2009 стал свиной грипп, распространение которого могло вызвать эпидемию среди огромного скопления паломников на ограниченном пространстве. Министр здравоохранения Саудовской Аравии Абдалла ар-Рабиа заявил в этой связи, что его министерству, благодаря принятым мерам, удалось не допустить возникновения эпидемии свиного гриппа среди паломников и обеспечить нормальное проведение хаджа. Опасность вспышки эпидемии свиного гриппа в этом году, по мнению многих специалистов, была очень высока.

Ситуация усугублялась и тем обстоятельством, что накануне сезона хаджа Саудовская Аравия лидировала в Арабском мире по числу больных зараженных вирусом гриппа A/H1N1. В местных СМИ сообщалось, что к ноябрю 2009 года в в Саудовской Аравии количество инфицированных вирусом свиного гриппа достигло 7 тысяч человек, из которых 62 умерли. Разработанная министерством здравоохранения система профилактических мер, предусматривала выявление заболевших гриппом и их быструю изоляцию с момента их прибытия в Саудовскую Аравию.

В итоге, в этом году общая смертность среди паломников, по сравнению с прошлым годом, снизилась на 37%. 73 паломника заболели свиным гриппом, из них 5 человек умерли, остальные прошли или продолжают проходить курс лечения.