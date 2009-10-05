В Лувре откроется ресторан быстрого питания

Он будет расположен в подземном подходе к Лувру, известном как «Карусель дю Лувр».

Ценители двух культурных символов Франции – изысканной кухни и изобразительного искусства – ошеломлены известием, что в следующем месяце в Лувре откроются рестораны быстрого питания.

«Это последняя капля», - сказал один из историков, работающих в музее. – «Теперь посетителям музея придется терпеть не только продукт очень сомнительной кулинарии, но и неприятный запах».

Дидье Рикнер, руководитель сайта Art Tribune, считает идею шокирующей.

«Я не против еды в музее, но фаст-фуд вряд ли является шедевром гастрономии», - сказал он, заявив, что это такая смесь искусства и дешевого питания тревожит его. – «Сегодня фаст-фуд, завтра сеть недорогих магазинов одежды», - добавил Рикнер.

Ресторан будет расположен в подземном подходе к Лувру, известном как «Карусель дю Лувр». Эта галерея была открыта в 1993 году, спустя пять лет после знаменитой пирамиды Лувра. Первоначальной предполагалось, что коммерческая деятельность Карусели ограничится культурной и туристической.

Лувр имеет право опротестовать это нововведение, однако, как сообщает The Daily Telegraph, администрация музея считает, что ресторан быстрого питания никак не противоречит концепции Лувра. В заявлении музея утверждается, что «Лувр приветствует тот факт, что все посетители и клиенты, как французские, так и иностранные, смогут воспользоваться всем многообразием ресторанов, расположенных в галерее или самом музее». Представители музея добавили, что владельцы торговой марки «гарантируют обеспечение качества проекта, как в кулинарном, так и в эстетическом аспекте».