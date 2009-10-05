Минчанин года возглавил хоккейную сборную Украины

Главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров утвержден в должности наставника национальной хоккейной сборной Украины.

Как сообщает агенство «Минск-Новости», решение принято на заседании исполкома федерации хоккея Украины. Главный тренер минской «Юности», уверенно лидирующей в открытом чемпионате Беларуси, в котором выступает и киевский «Сокол», стал победителем в конкурсе на пост главного тренера украинцев, опередив канадца Майка Крушельницки и россиянина Владимира Плющева.

Недавно Михаил Захаров одержал еще одну победу - ему было присвоено почетное звание «Минчанин года». Как сообщил Михаил Михайлович, он по-прежнему будет руководить и «Юностью». Заметим, что уже второй белорусский специалист в последнее время возглавил иностранную сборную. В конце августа к работе с хоккеистами национальной команды Китая приступил бывший нападающий «Юности» и сборной Беларуси Андрей Ковалев.