Фото. Первый весенний праздник в Силичах: здесь звали весну

Здесь зиму провожают песней, а за весну сражаются буквально, на мечах. Стрельба из арбалета, перетягивание каната и рыцарские бои.

Чтобы растопить сугробы и вернуть солнце на небо все гости праздника сегодня должны были испытать на себе всю прелесть средневековых забав.

На «Гуканне Вясны» съехались тысячи людей. Ведь увидеть настоящий белорусский обряд можно только раз в году. Он один из самых красивых и магических. По легенде пани Весну похитили три зимних месяца. Они заточили её в замок и отпускать не хотят. Чтобы заполучить ключи, всем желающим нужно было посоревноваться в конкурсах. Так Снежань, Студень и Лютый предложили участникам пострелять, станцевать и исполнить хороводную песню.

Евгений Исаев:

Учим людей фехтовать, по-настоящему, по-рыцарски. Каким образом: при помощи дубинок они должны попасть рыцарю по доспехам и тогда они получают главный приз — сырок.

Померяться силой можно было не только в перетягивании каната, но и с помощью средневекового «моргенштерна».

Павел Суша:

Эта забава берет свое начало из раннего Средневековья, когда княжеская дружина решала, кто из них сильней. Потому что в походах определить это было невозможно, так как общей гурьбой войско наваливалось на другое войско.

Меткость и зоркость здесь проверяли по-древнерусски.

Дмитрий Бобровский:

Игра называется «Попади в кольцо: 8 колец и 3 столбика. Игра кажется простой и детской, но на самом деле она не такая уж и простая.

Весну зазывали по-разному, как и согревались: кто — делом, а кто и горячими пирожками. И пусть синоптики теплых прогнозов не делают — настоящая весна придет только во второй половине марта — сегодня она сделала исключение и заглянула и все-таки заглянула сюда, пусть и на день.