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Фото. Первый весенний праздник в Силичах: здесь звали весну

07 марта 2010 16:33
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Здесь зиму провожают песней, а за весну сражаются буквально, на мечах. Стрельба из арбалета, перетягивание каната и рыцарские бои.

Чтобы растопить сугробы и вернуть солнце на небо все гости праздника сегодня должны были испытать на себе всю прелесть средневековых забав.

«Гуканне вясны» в Силичах

На «Гуканне Вясны» съехались тысячи людей. Ведь увидеть настоящий белорусский обряд можно только раз в году. Он один из самых красивых и магических. По легенде пани Весну похитили три зимних месяца. Они заточили её в замок и отпускать не хотят. Чтобы заполучить ключи, всем желающим нужно было посоревноваться в конкурсах. Так Снежань, Студень и Лютый предложили участникам пострелять, станцевать и исполнить хороводную песню.

«Гуканне вясны» в Силичах

Евгений Исаев:
Учим людей фехтовать, по-настоящему, по-рыцарски. Каким образом: при помощи дубинок они должны попасть рыцарю по доспехам и тогда они получают главный приз — сырок.

«Гуканне вясны» в Силичах

Померяться силой можно было не только в перетягивании каната, но и с помощью средневекового «моргенштерна».

«Гуканне вясны» в Силичах

Павел Суша:
Эта забава берет свое начало из раннего Средневековья, когда княжеская дружина решала, кто из них сильней. Потому что в походах определить это было невозможно, так как общей гурьбой войско наваливалось на другое войско.

«Гуканне вясны» в Силичах

Меткость и зоркость здесь проверяли по-древнерусски.

Дмитрий Бобровский:
Игра называется «Попади в кольцо: 8 колец и 3 столбика. Игра кажется простой и детской, но на самом деле она не такая уж и простая.

«Гуканне вясны» в Силичах

Весну зазывали по-разному, как и согревались: кто — делом, а кто и горячими пирожками. И пусть синоптики теплых прогнозов не делают — настоящая весна придет только во второй половине марта — сегодня она сделала исключение и заглянула и все-таки заглянула сюда, пусть и на день.

«Гуканне вясны» в Силичах

«Гуканне вясны» в Силичах

# общество # Фотофакт

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